© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato così del futuro di Gonzalo Higuain, attualmente in prestito dalla Juventus: "Vorrei tenerlo anche il prossimo anno, ma dipende dalla società, dalla Juventus e la situazione al momento non è chiara (complice anche il blocco del mercato dei Blues, ndr)". Il 'Pipita' finora ha segnato solamente 3 gol in 11 partite. "Penso che debba migliorare - prosegue Sarri - sia fisicamente che mentalmente, ma penso anche che sarà molto utile per noi nell'ultima parte della stagione. Sapete benissimo che all'inizio non è facile per nessuno adattarsi alla Premier League, Higuain però ha tutto il tempo per crescere".