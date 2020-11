Chi il primo allenatore esonerato? Per i lettori di TMW sarà Iachini a salutare Firenze

vedi letture

Più di 1500 voti nel sondaggio lanciato da TuttoMercatoWeb.com su colui che sarà il primo allenatore a essere esonerato in Serie A. Dopo sette giornate non c'è stato ancora un cambio in panchina, una vera novità per la Serie A, ma per i lettori di TMW il destino di Beppe Iachini è segnato. L'attuale tecnico della Fiorentina ha preso infatti il 53,16% dei voti, con Marco Giampaolo al secondo posto in risposta alla domanda "Chi sarà il primo tecnico a "pagare per tutti"?", con il 33,46%. Molto distanti gli altri tre allenatori Giovanni Stroppa, Luca Gotti e Paulo Fonseca.

Risultati sondaggio (voti totali 1629)

Giuseppe Iachini 53,16%

Marco Giampaolo 33,46%

Giovanni Stroppa 7.06%

Luca Gotti 4,85%

Paulo Fonseca 1,47%