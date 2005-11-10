Ma quale Ringhio... Gattuso ha la grande occasione per superare definitivamente il suo soprannome

La prospettiva a volte può essere ingannevole e mostrare un'immagine diversa dalla realtà. Gennaro Gattuso lo sa bene. Perché in carriera, da calciatore prima e da allenatore poi, è spesso arrivato dopo il suo soprannome. Ringhio. Nomignolo con accezione affettuosa e non certo dispregiativa, che forse per il calciatore poteva anche essere calzante sebbene il diretto interessato lo abbia spesso rifuggito.

L'allenatore diverso dal calciatore

Oggi però la prospettiva inganna. Perché quel Ringhio, per l'allenatore che è Gattuso, non è più adatto. Non stiamo mica dicendo che tenacia e temperamento siano sparite dal suo modo di essere. Ci mancherebbe altro. Ma il suo modo di insegnare calcio va oltre questo. Racconta di campo e di tattica, di gioco intenso e di predilezione per i calciatori educati tecnicamente. Quelli bellini da guardare, per lui che invece in campo metteva davanti la sostanza alla forma. No, Ringhio per il Gattuso allenatore è limitante.

Juventus come prova del nove

E oggi che la sua Lazio vola a dispetto delle griglie di partenza di inizio anno è ancora più evidente. Basta vedere come scendono in campo Zaccagni e compagni. Non stiamo raccontando un nuovo Ferguson o un regen di Guardiola, ovvio. Ma nemmeno dell'allenatore solo carattere e motivazioni per cui viene spesso spacciato. In carriera ha avuto passaggi a vuoto certo, dal Palermo a OM e Valencia, i 20 giorni da "non allenatore" della Fiorentina e la macchia di Zenica con l'Italia, ma oggi il 4-3-3 disegnato sui biancocelesti funziona a meraviglia. Intensità e palleggio, terzini che stanno alti ma con licenza anche di entrare dentro il campo, il regista che si abbassa in mezzo ai due difensori, gli esterni a piede invertito… No, questo Gattuso della Lazio non è solo Ringhio. E stasera contro la Juventus ha voglia di spiegarlo ancora una volta.