Chivu avvisa l'Inter: "Contro il Bologna di Palladino bisogna correre in un certo modo"

Mister Cristian Chivu ha avvisato la sua Inter in vista della sfida di domani col Bologna, valida per il settimo turno di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha parlato così del nuovo corso firmato Raffaele Palladino.

L'avviso di Chivu ai giocatori nerazzurri

"Palladino è al Bologna da un mese, ha cambiato modulo e ha dato identità alla squadra. La sua è una squadra organizzata, verticale, ha corsa e gamba. Se non corri come devi correre, puoi andare in difficoltà".

Quattro punti in due partite per il nuovo tecnico rossoblù

Dopo aver pareggiato al suo debutto contro il Torino, mister Raffaele Palladino è riuscito a centrare la prima vittoria stagionale non solo sua, ma in assoluto del Bologna. Questo è avvenuto nello scorso turno di campionato a Lecce, dove i suoi si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Orsolini ed Enem.