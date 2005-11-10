Chivu e la nuova Serie A: "La mentalità non cambia così velocemente. Ma 5' in più tanta roba"
Ivan Cardia
“Credo che i problemi di un sistema, di una cultura calcistica, non si possano cambiare in due mesi, così come non si possono evidenziare miglioramenti in così poco tempo”. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, frena gli entusiasmi di chi quest’anno vede una Serie A diversa, più veloce e divertente che in passato: “C’è bisogno di tempo per capire dove si arriverà, ma oggi vediamo più dinamicità, ritmo e intensità nel fare determinate cose.
Oggi non pensi più a perdere tempo perché le regole non te lo permettono: sei consapevole che, se rimani a terra e devi uscire, allora lasci la squadra in 10 per un minuto. Il portiere sa che deve battere velocemente, anche se gli sono cascati i parastinchi: si va a velocizzare il gioco.
Oggi abbiamo 5' in più di tempo effettivo ed è tanta roba, ti adatti al gioco. C'è uno spreco di energie più importante, bisogna calarsi subito nella realtà del calcio di oggi”.