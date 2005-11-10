Chivu e le polemiche in Turchia su Calhanoglu: "Ho deciso io, gli ho negato il giorno libero"

Nella conferenza stampa di oggi, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è intervenuto sulle polemiche nate in Turchia nei confronti di Hakan Calhanoglu, dopo una sosta molto dura per la nazionale di Istanbul, saltata dal nerazzurro per l’infortunio patito in campionato: “Ci teneva molto a giocare… Ha iniziato con noi da lunedì, è a disposizione.

So che sono arrivate tante voci, soprattutto dalla Turchia: sono il suo allenatore, l’allenatore dell’Inter, e vorrei fare un po’ di chiarezza sulla voce che lunedì non sia voluto andare a vedere i suoi compagni, da capitano della Turchia. Il problema sono stato io, mi prendo la responsabilità: abbiamo fatto il primo allenamento nel tardo pomeriggio ed era il primo con il gruppo. Ci tenevo che fosse dentro, altrimenti gli avrei concesso una giornata di riposo per andare a salutare i suoi compagni di nazionale.

Lui voleva andare in nazionale, ha recuperato dall’infortunio nelle tempistiche e lunedì, quando si giocava Italia-Turchia, ci siamo allenati nel tardo pomeriggio. Io non gli ho concesso il giorno libero che avrebbe voluto, perché abbiamo bisogno di Calha e delle qualità che ci dà quando è in campo”.