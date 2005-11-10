Chivu rincuora il 'suo' Parma: "Cuesta ha fatto bene, lo stesso accadrà con Gila"

Anche se l'argomento Parma è di rado toccato nelle sue interviste, è chiaro che Cristian Chivu abbia ancora un debito di riconoscenza per la squadra che lo ha lanciato come tecnico. Lo ha dimostrato nella conferenza stampa di oggi, dopo il successo sui ducali: "A me dispiace quando un allenatore va via o viene mandato via, come sono felice per quello che subentra. Non siamo sotto contratto a tempo determinato noi allenatori, siamo consapevoli del fatto che dovremo cercare altro.

Mi dispiace per Cuesta ma sono felice per Gila, perché ha una bella opportunità in una città che ha voglia. Sono convito che come Carlos ha fatto bene l'anno scorso accadrà anche con Gila", ha concluso l'allenatore dell'Inter.