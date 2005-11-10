Chivu risponde a Boban su Sucic: "So perché dice certe cose. Stankovic poteva giocare di più"

“Io le opinioni le commento poco, Boban è un grande e so anche perché ha detto queste cose”. Cristian Chivu, alla vigilia di Inter-Parma, risponde così a Zvone Boban. L’ex campione croato, in settimana, ha criticato il poco impiego di Petar Sucic e detto che così, per il giovane centrocampista suo connazionale, non ha senso rimanere all’Inter.

Parole alle quali ha replicato oggi Chivu, cercando di non alimentare la polemica: “Non voglio dare troppa attenzione all’andamento di Petar. L’anno scorso è stato tra i primi tre per minutaggio. L’importante è quello che mi dà il giocatore in campo. Non mi risulta che Petar sia stato dimenticato in panchina, ha avuto la possibilità di entrare. È ancora un po’ indietro di condizione, non creiamo polemiche dove non ci sono”.

Spazio, nelle dichiarazioni di Chivu, anche al poco impiego di Aleksandar Stankovic: “Lui è entrato due volte per ora, poteva giocare di più? Sì, magari la colpa è mia, perché con lui ho un rapporto che mi lega da molti anni. L’ho tenuto in braccio quando era un bambino, abbiamo lavorato insieme nelle giovanili. Lui sa di essere in una squadra che ha pressioni e ambizioni alte. Lavora seriamente per far vedere che sa stare a questo livello e sono contento che la fiducia che dimostra tutti i giorni lo porterà a far vedere di che pasta è fatto”.