Chivu torna sul Club Brugge: "Prendiamoci responsabilità, senza dimenticare le cose buone"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Bologna, è tornato anche sulla deludente sconfitta di Champions col Club Brugge in casa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dell'Inter sul 3-4 di martedì scorso.

Chivu non fa drammi dopo il ko di Champions

Dopo la gara in Champions l'Inter riparte, come sta la squadra?

"È' un'altra competizione, chi ha giocato ha riposato due giorni, oggi tutti insieme si sono allenati. Abbiamo il problema Lautaro scoperto post gara".

Com'è l'umore della squadra?

"Accettiamo le nostre responsabilità, accettiamo cosa non ha funzionato senza perdere di vista le cose buone che abbiamo fatto fino al gol del 2-1. Siamo entrati nel secondo tempo col piglio giusto, abbiamo avuto due opportunità e poi è crollato il castello col secondo gol loro. Ci prendiamo la responsabilità, consapevoli che dobbiamo reagire. Nessuno ci aspetta".

Come ha subito la squadra questa sconfitta?

"Noi non dobbiamo fare drammi per questa sconfitta, ci fa male ovvio perché potevamo vincere. Il Bruges è stato bravo a metterci in difficoltà, ma noi siamo calati e non abbiamo saputo reagire. Abbiamo creato confusione, ma ci sta. Anche noi avevamo delle aspettative importanti. Siamo consapevoli della nostra forza e di cosa vogliamo fare in Champions".