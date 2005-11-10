Chivu: "Vedremo domani come sta l'Inter. Prima o poi faremo ciò che non ha funzionato"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 18:08Serie A
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20.10.2026 18:08Serie A
Il tecnico nerazzurro non cerca alibi: "Vogliamo tornare a vincere in Champions, il gruppo è consapevole dei risultati".
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Dopo aver parlato in conferenza stampa e a Sky, Cristian Chivu ha presentato la sfida di domani tra Inter e Shakhtar Donetsk ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "Come sta la squadra si vedrà domani, ha avuto un giorno in più di riposo, è consapevole dei risultati in Champions League. Vogliamo ribaltare e tornare a vincere".
Lei insiste sempre sull'identità e sull'impronta da dare. Quanto è importante?
"Io non faccio ossessioni per determinate cose, vanno rispettati i principi e va ritrovato l'equilibrio in certi momenti. Non si può andare sempre a fare determinate cose, ho un gruppo di ragazzi maturi e intelligenti, con una certa esperienza nel calcio. Prima o poi sbucherà fuori quello che fin qui non ha funzionato".
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