"Ci metto la faccia": Politano, dall'errore al gol più veloce del Napoli in Champions

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Dove eravamo rimasti, in Champions League? Contro il Villarreal, Matteo Politano si era presentato ai microfoni a fine gara con il capo cosparso di cenere: "Dispiace, ci tengo subito a precisare che mi dispiace per il mio errore e ci metto la faccia. Ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa anche ai tifosi. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, nel secondo ci siamo troppo sfilacciati", aveva dichiarato.

Il gol più veloce del Napoli in Champions

Evidentemente l'esterno italiano aveva fretta di rimediare, in Europa e davanti ai propri tifosi. Allo stadio Maradona il Napoli è passato in vantaggio dopo appena 54 secondi con una gran botta al volo proprio di Politano, sul cross perfetto di Spinazzola dalla fascia sinistra, alla prima discesa del match in corso contro il Bodo/Glimt. E non è un gol banale non solo per come Politano ha eseguito il tiro al volo, con il sinistro: come evidenziato dai dati Opta, infatti, quello di Politano è il gol più veloce di sempre del Napoli nella propria storia, in Champions League (dopo appunto 54 secondi).