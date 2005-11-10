Cisse come Tresoldi? Quasi snobbato dalla Nazionale. E a un passo dal PSV Eindhoven a gennaio

Alphadjo Cisse, per anni, è stato considerato come un giocatore normale per le nazionali giovanili. Poche le presenze con under 16, under 18 e under 19, anche se quest'ultima ha migliorato evidentemente la considerazione nei suoi confronti dal 2023 in poi. Cioè quando è stato spesso aggregato alla prima squadra dell'Hellas Verona dove, però, non veniva spesso chiamato in causa: quattro presenze in due anni, salvo poi cederlo in prestito al Catanzaro di Aquilani.

Il riscatto

Nella scorsa annata Cisse ha fatto più che discretamente in Calabria, tanto che a gennaio era arrivata la chiamata del PSV Eindhoven. Gli olandesi erano pronti a chiudere, ma il Milan ha fatto uno scatto trovando l'accordo con le parti in causa e lasciandolo per altri sei mesi a maturare. Una scelta corretta, supportata dal tecnico Ruben Amorim che lo ha lanciato (e difeso) nell'ultimo periodo.

Ora sarà titolare nel Milan

Con ogni probabilità ora incomincerà ad avere uno status da titolare, partente dal primo minuto."Sono tranquillo. È una notte che sicuramente porterò con me, così come questa vittoria, quindi sono contento. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: che sia da attaccante centrale o da trequartista, cerco sempre di dare il massimo. Diciamo che ho un po' questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo".

Eppure, Cissè come Tresoldi, per anni è stato quasi snobbato dalla Nazionale.