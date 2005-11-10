La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo

Si chiude la prima serata della seconda giornata nella League Phase della Champions League 2026/27. Serata amara per le italiane con il doppio ko di Inter e Napoli contro Club Brugge e Villarreal. Ne risente anche la classifica dove le squadre di Chivu e Allegri sono attardate. Ecco di seguito la classifica aggiornata in Champions League e i risultati.

La classifica aggiornata della League Phase in Champions League

1. Barcellona 6 punti (differenza reti +7)

2. Sporting 6 (+4)

3. Arsenal 6 (+4)

4. Bayern Monaco 4 (+5)

5. PSG 3 (+5)

6. Como 3 (3)

7. Manchester United 3 (+2)

8. Stoccarda 3 (+2)

9. Manchester City 3 (+2)

10. Villarreal 3 (+1)

11. Aston Villa 3 (+1)

12. Betis 3 (+1)

13. Atletico Madrid 3 (+1)

14. Borussia Dortmund 3 (+1)

15. Liverpool 3 (+1)

16. Real Madrid 3 (+1)

17. AEK 3 (+1)

18. Club Brugge 3 (0)

19. Lens 3 (-1)

20. Lipsia 3 (-2)

21. Sabah 3 (-2)

22. Shakhtar D. 1 (0)

23. Roma 1 (0)

24. Fenerbahce 1 (0)

25. PSV 1 (-1)

26. Viking 1 (-2)

27. LASK 0 (-1)

28. Inter 0 (-2)

29. Porto 0 (-2)

30. Slavia Praga 0 (-3)

31. Napoli 0 (-3)

32. Lille 0 (-4)

33. Feyenoord 0 (-4)

34. Galatasaray 0 (-5)

35. Slovan Bratislava 0 (-5)

36. Bodo/Glimt 0 (-5)

I risultati in Champions League:

Martedì 13 ottobre 2026

Lens-Sporting Lisbona 0-2

22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)

Sabah-Slavia Praga 2-0

49' Parris (S), 88' Mickels (S)

Arsenal-Lille 3-0

64' Timber (A), 67' Eze, (A), 71' Saka (A)

Atletico Madrid-Manchester United 2-0

1' Barrios (A), 79' Lookman (A)

Inter-Club Brugge 3-4

44' e 81' Lautaro Martinez (I), 30' rig., 63' e 74' Tresoldi (CB), 87' Vermant (CB), 90+3' Bonny (I)

Galatasaray-Barcellona 1-4

28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' F. Lopez (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)

RB Lipsia-PSV Eindhoven 1-0

75' Gruda (L)

Viking-Bayern Monaco 3-3

2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 54' rig. e 60' Kane (B), 71' L. Diaz (B), 90' Haugen (V)

Villarreal-Napoli 3-1

8' Rrahmani (N), 23' Mikautadze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi

Mercoledì 14 ottobre 2026

18:45 Feyenoord-Como

18:45 LASK-Liverpool

21:00 Roma-Real Madrid

21:00 Aston Villa-Fenerbahce

21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene

21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund

21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain

21:00 Real Betis-Porto

21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda