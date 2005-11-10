Classifiche a confronto: +4 Inter, +11 Lazio! Crollo Napoli, ma c'è chi sta peggio...

Classifiche a confronto al termine della settima giornata di Serie A. Saldo positivo per le due capoliste a questo punto del campionato: +4 per l'Inter di Cristian Chivu, addirittura +11 per la Lazio di Gennaro Gattuso che ha più del doppio dei punti rispetto alla scorsa stagione con Maurizio Sarri in panchina. Bene anche la Roma di Gasperini e il Como di Fabregas, entrambe a più due. Saldo leggermente negativo per le due italiane impegnate in Europa League: -1 per il Milan di Amorim e per la Juventus di Spalletti.

Tra le sorprese in positivo di questa stagione anche il Cagliari di Pisacane, nonostante la brutta sconfitta incassata ieri in quel di Monza: +5. Bene anche il Torino di Abate e il Lecce di Di Francesco, entrambe reduci da un roboante 3-0 in trasferta: +2.

Crollo di Napoli, Udinese e Bologna

E in negativo? Inevitabile partire dal Napoli di Massimiliano Allegri: -5 punti rispetto a quello che con Conte in panchina nel corso del secondo e ultimo anno della gestione del manager leccese chiuse al secondo posto. Ha lo stesso saldo del Napoli l'Udinese di Kosta Runjaic reduce dalla quinta sconfitta consecutiva, è addirittura messo peggio il Bologna che dopo sette giornate ha conquistato solo cinque punti, ben otto in meno rispetto a un anno fa.

Il confronto con lo scorso campionato

Inter 19 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo sette partite)

Lazio 19 (+11)

Roma 17 (+2)

Milan 15 (-1)

Como 14 (+2)

Frosinone 13 (in Serie B)

Cagliari 13 (+5)

Juventus 11 (-1)

Napoli 10 (-5)

Torino 10 (+2)

Atalanta 9 (-2)

Lecce 9 (+3)

Sassuolo 8 (-2)

Monza 7 (in Serie B)

Bologna 5 (-8)

Udinese 4 (-5)

Genoa 4 (+1)

Fiorentina 4 (+1)

Parma 4 (-2)

Venezia 3 (in Serie B)