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Focus TMW

Classifiche a confronto: che salto la Lazio! Il Napoli giù, Roma, Juve e Milan a -1

Focus TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 07:08Serie A
13.10.2026 07:08Serie A
Fonti preferite
In questo focus mettiamo a confronto la classifica di quest'anno con quella della scorsa stagione dopo lo stesso numero di giornate
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto al termine della sesta giornata di Serie A. Rispetto allo scorso anno l'Inter campione d'Italia viaggia con ben quattro punti in più. Ancora meglio l'altra prima della classe, quella Lazio che ad oggi ha per distacco il miglior confronto tra tutte le partecipanti della Serie A: +9 per i ragazzi di Gattuso reduci dal 3-1 all'Olimpico contro il Monza. La Roma di Gasperini reduce dal secondo pareggio consecutivo ha un punto in meno, +5 per il Cagliari di Pisacane oggi quarto in classifica.

Napoli e Bologna le peggiori

Il Milan di Amorim e la Juventus di Spalletti hanno un punto in meno rispetto a un anno fa. Confronto positivo per il Como di Fabregas nonostante una sconfitta e un pareggio nelle ultime due. Male il Napoli: -5 per la squadra di Max Allegri. Alla stessa stregua dei partenopei il Bologna che ha già cambiato allenatore e con Palladino è reduce dal primo successo in campionato, -4 per l'Udinese di Runjaic che ieri sera ha chiuso il programma della sesta giornata di Serie A perdendo 2-1 sul campo del Torino. Tra le squadre a quattro punti e penultime in classifica c'è anche chi è messo meglio rispetto alla scorsa stagione: +2 per il Genoa, +1 per la Fiorentina. Di seguito il dato.

Serie A, il confronto con lo scorso anno

Inter 16 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo sei partite)
Lazio 16 (+9)
Roma 14 (-1)
Cagliari 13 (+5)
Milan 12 (-1)
Juventus 11 (-1)
Como 11 (+2)
Napoli 10 (-5)
Frosinone 10 (in Serie B)
Atalanta 9 (-1)
Sassuolo 8 (-1)
Torino 7 (+2)
Lecce 6 (+1)
Bologna 5 (-5)
Udinese 4 (-4)
Monza 4 (in Serie B)
Genoa 4 (+2)
Parma 4 (-1)
Fiorentina 4 (+1)
Venezia 0 (in Serie B)

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