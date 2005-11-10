Com'è andata la prima Inter senza Lautaro? Thuram e Bonny decisivi, Pio Esposito rimandato

Quella che a conti fatti è stata una vittoria netta, alla vigilia presentava più di un dubbio, spazzato però via dal campo. L'Inter di Cristian Chivu doveva ripartire dopo il ko contro il Brugge in Champions League e come se non bastasse doveva dimostrare di poter fare a meno del suo capitano, Lautaro Martinez. Proprio quel Lautaro Martinez che contro i belgi aveva prima trovato un'inutile doppietta e poi aveva subito un risentimento muscolare che, dopo gli esami, è stato una vera e propria tegola, visto che l'argentino dovrà rimanere ai box fino a dopo la prossima sosta.

Thuram e Bonny protagonisti

E quindi, com'è andata la prima partita di sette senza Lautaro? La risposta è: bene. Anche se l'inizio non è stato semplice, a causa di un Bologna molto aggressivo e di alcune misure da dover prendere, ma proprio nel momento del bisogno è arrivato il sigillo di Marcus Thuram, prima dell'intervallo, per un gol tanto bello quando fondamentale. Nella ripresa è stato poi Bonny a salire in cattedra: un gol annullato e poi quello convalidato che ha chiuso la partita, con l.'ex Parma che ha mandato un chiaro messaggio a tutti.

Pio Esposito da rivedere

L'unica nota non del tutto positiva è arrivata dalla prestazione di Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 ha vissuto un pomeriggio complicato, non è riuscito a incidere e ha anche rimediato un cartellino giallo. Poco male, ci sarà tempo anche per lui per essere protagonista. Intanto Chivu si gode Thuram e Bonny, ma presto potrà esultare anche per i gol del suo numero 94.