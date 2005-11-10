Como, i convocati di Fabregas: due assenti in casa dalla Fiorentina, c'è Liberali

Sono stati svelati i 25 giocatori del Como convocati per la trasferta del Franchi, contro la Fiorentina (domani, ore 15). Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, non avrà Assane Diao e Moise Kean (entrambi infortunati), mentre il resto del gruppo biancoblù è confermato. Presente anche Jayden Addai, in cerca di un'occasione di rilancio dopo aver ritrovato il campo nel finale contro la Roma.

I convocati

Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez.

Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala, Chalobah.

Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali.

Attaccanti: Douvikas, Paz, Rodriguez, Addai.

Le parole alla vigilia

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato alla vigilia del match con la Fiorentina: "Mi aspetto una bellissima partita contro una squadra storica come la Fiorentina e in un grandissimo stadio come quello di Firenze. Vanoli è un bravo allenatore e la squadra è forte, hanno fatto una bella squadra e migliorano di partita in partita. Quella a Firenze è sempre una partita dura e interessante da preparare. Stiamo bene pur consapevoli che questa è una stagione nuova per tutti. Siamo all'interno di un periodo di adattamento che avevamo chiarissimo in mente fin dall'inizio della stagione. Piano piano prenderemo le misure, l'importante non è come si inizia ma come si finisce".

Come stanno Diao e Kean?

"Per Moise manca ancora un 'pezzettino': magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l'Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta".