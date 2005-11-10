Como, Diao rompe il silenzio dopo l'infortunio: "La riabilitazione è iniziata, torno presto"

Assane Diao torna a farsi sentire dopo l'infortunio rimediato in Champions League contro il Feyenoord. L'esterno offensivo del Como ha affidato ai social un messaggio per ringraziare i tifosi e tutte le persone che gli hanno manifestato affetto e sostegno nelle ultime ore. "Grazie a tutti per i messaggi di supporto e affetto. Non è facile dopo tutto quello che è successo, ma la riabilitazione è già iniziata per tornare il prima possibile. Ci vediamo presto!", ha scritto il classe 2005, mostrando la volontà di lasciarsi alle spalle questo nuovo stop e concentrarsi sul recupero.

In Olanda proprio Diao era riuscito a sbloccare il risultato al 18' con una splendida azione personale, ma pochi minuti dopo ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra, chiedendo il cambio al 23'. Gli accertamenti, secondo le successive ricostruzioni, hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore, con tempi di recupero stimati intorno ai venti giorni.