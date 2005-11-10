Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: "Fuori 2-3 settimane, spero di averlo con l'Inter"

Nel giorno di vigilia della sfida tra la Fiorentina e il Como , in programma domani al Franchi alle 15:00, ha parlato ai canali ufficiali del club lariano il tecnico Cesc Fabregas. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio sulla partita e sull'avversaria: "Mi aspetto una bellissima partita contro una squadra storica come la Fiorentina e in un grandissimo stadio come quello di Firenze. Vanoli è un bravo allenatore e la squadra è forte, hanno fatto una bella squadra e migliorano di partita in partita. Quella a Firenze è sempre una partita dura e interessante da preparare".

Come sta la squadra dopo la trasferta di Rotterdam?

"Stiamo bene pur consapevoli che questa è una stagione nuova per tutti. Siamo all'interno di un periodo di adattamento che avevamo chiarissimo in mente fin dall'inizio della stagione. Piano piano prenderemo le misure, l'importante non è come si inizia ma come si finisce".

Come stanno Diao e Kean?

"Per Moise manca ancora un 'pezzettino': magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l'Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta".