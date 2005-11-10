Como, Fabregas: "Stiamo valutando un cambio in lista UEFA a causa degli infortuni"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match di domani contro il Manchester United: "Il mio primo ricordo dei Red Devils è la finale che hanno vinto nel '99 a Barcellona, per me è indimenticabile, tutti ci ricordiamo quello che è successo ed è bello per me".

Ha regalato una maglia a Messi.

"Gliene ho date tante con il mio nome dietro, siamo amici, ne abbiamo passate tante insieme".

Cambierete la lista UEFA per gli infortuni?

"Jesus si è fatto male nell'ultima palla dell'allenamento, sembra grave. Ovviamente parliamo di 2 mesi, stiamo valutando di fare un cambio in lista, non eravamo pronti con l'accademia, non avevamo giocatori da mettere in lista B, ma lo sapevamo. Andiamo avanti".

Pensa più al passato o al presente?

"Non parlo mai del passato o di me come giocatore. Se ho vissuto un'esperienza unica o speciale posso citarla come esempio, mi piace vivere il presente, i giocatori sono protagonisti, mettiamo l'allenatore davanti a tutto, ma ci sono giocatori di talento ed è quello che conta. Io sono qua per provare ad aiutare con umiltà, un aiuto in più".

Le viene voglia di giocare?

"Sì, alcune volte sì. Glielo dico, sono troppo fortunati, mi manca tanto".