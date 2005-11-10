Como da favola, entusiasta lo studio di Sky Sport che commenta a caldo il 4-1 di Champions
Tommaso Bonan
Il Manchester United riceve una lezione di calcio dal Como. Al Sinigaglia, in una partita comunque storica per il club lariano, in Champions League arriva una roboante vittoria per 4-1 che proietta la squadra di Fabregas a 6 punti nella classifica della League Phase. Serata magica per Nico Paz - due gol e un assist per il numero 10 - ma sugli scudi salgono praticamente tutti i giocatori.
Una prestazione che trova anche l'entusiasmo dello studio di Sky Sport, che a caldo commenta così la gara tra Como e Manchester United. "Il Como ha le idee chiare negli acquisti, ne sbagliano pochi. E poi Fabregas fa giocare la squadra in maniera fantastica - sottolinea Capello -, oltre al possesso palla, vanno in verticale appena possono e stasera lo hanno fatto vedere". Dello stesso avviso Boban: "Fabregas gioca con tanta qualità in campo, ma allo stesso tempo i giocatori si sacrificano, corrono e pressano tutti insieme". Presente anche Di Canio, che conclude: "Si vede che i giocatori sono in simbiosi con l'allenatore. Sono tutti giocatori presi per le loro caratteristiche fisiche e attitudinali che si sposano col progetto".