Como da favola, entusiasta lo studio di Sky Sport che commenta a caldo il 4-1 di Champions

Il Manchester United riceve una lezione di calcio dal Como. Al Sinigaglia, in una partita comunque storica per il club lariano, in Champions League arriva una roboante vittoria per 4-1 che proietta la squadra di Fabregas a 6 punti nella classifica della League Phase. Serata magica per Nico Paz - due gol e un assist per il numero 10 - ma sugli scudi salgono praticamente tutti i giocatori.

Una prestazione che trova anche l'entusiasmo dello studio di Sky Sport, che a caldo commenta così la gara tra Como e Manchester United. "Il Como ha le idee chiare negli acquisti, ne sbagliano pochi. E poi Fabregas fa giocare la squadra in maniera fantastica - sottolinea Capello -, oltre al possesso palla, vanno in verticale appena possono e stasera lo hanno fatto vedere". Dello stesso avviso Boban: "Fabregas gioca con tanta qualità in campo, ma allo stesso tempo i giocatori si sacrificano, corrono e pressano tutti insieme". Presente anche Di Canio, che conclude: "Si vede che i giocatori sono in simbiosi con l'allenatore. Sono tutti giocatori presi per le loro caratteristiche fisiche e attitudinali che si sposano col progetto".