Il Como non finisce di stupire. Inter, vittoria del cuore

Durante il TMW News di oggi grande spazio alla vittoria sensazionale da parte del Como contro il Manchester United ieri sera in Champions League. Un'altra manifestazione di identità, organizzazione, aggressività da parte della squadra di Fabregas. Con un Nico Paz che si sta sempre più prendendo la scena e inizia a consacrarsi anche sul piano internazionale. Ne parliamo con Ricardo Paciocco, ex attaccante di Milan e Lecce tra le altre. Occhi puntati naturalmente anche sull'Inter che è riuscita ad ottenere una vittoria, sofferta, contro lo Shakthar. I nerazzurri si sono trovati in inferiorità numerica nella ripresa per l'espulsione di Bastoni ma hanno saputo trovare le forze per il gol decisivo di Carlos Augusto.

Chivu ha ritrovato Martinez

Criticato per i numerosi errori commessi in qudesto avvio di stagione, Martinez ieri ha saputo prendersi una piccola grande rivicinta. I suoi interventi decisivi hanno consentiuto all'inter di conquistare i tre punti. E' stata anche la vittoria di Chivu che ha sempre difeso a spada tratta il portiere. "Ha fatto due parate importanti ed è anche merito suo se abbiamo vinto", ha detto il tecnico. Martinez invece guarda già avanti. "So che sono il portiere dell'Inter - ha spiegato - devo sempre dare il meglio di me, l'inizio stagione non è stato dei migliori per tutti noi, ma dobbiamo stare sereni, lavorare, pensare solo alla squadra e analizzare le cose che si fanno meno bene e da lì cominciare a crescere. Ci sono tante partite importanti per il nostro percorso".

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