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Lorenzo Marucci

Lorenzo MarucciDirettore di TMWNews e redattore di FirenzeViola.it, scrive anche per TuttoMercatoWeb.com. Voce di Radio FirenzeViola, dove conduce la trasmissione “Viola, Amore Mio!”.
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notizie di Lorenzo Marucci
Ieri
20:00TMW NewsInter padrona. Juventus, la grande occasione mancata
giovedì 30 aprile
20:00TMW NewsInter, voglia di festeggiare. Il Como e il suo modello
mercoledì 29 aprile
20:00TMW NewsL'altro sport di PSG-Bayern Monaco. La battaglia Champions
martedì 28 aprile
20:00TMW NewsIl mercato delle big e le novità delle panchine. La Roma e il ds
lunedì 27 aprile
20:00TMW NewsIl caos del mondo arbitrale. Inter, scudetto forse domenica prossima
venerdì 24 aprile
20:00TMW NewsRoma, ora la ripartenza. Milan-Juve, caccia al secondo posto
giovedì 23 aprile
20:00TMW NewsLazio, colpo finale. Juventus, obiettivo secondo posto
mercoledì 22 aprile
20:00TMW NewsInter, il sogno campionato e coppa. Torino, i piani per il futuro
martedì 21 aprile
20:00TMW NewsRoma, il futuro di Pellegrini. Le emozioni di Mancini a Coverciano
lunedì 20 aprile
20:00TMW NewsInter, ora la Coppa Italia. Juve, il passo per la Champions è quello giusto
venerdì 17 aprile
20:00TMW NewsEuropa dolorosa per le italiane. E Gasperini ritrova proprio ora l’Atalanta
giovedì 16 aprile
20:00TMW NewsIl futuro di Allegri. I giorni caldissimi della Roma
mercoledì 15 aprile
20:00TMW NewsBologna e Fiorentina, caccia all’impresa. Il futuro di Sarri
martedì 14 aprile
20:00TMW NewsComo, Fabregas non molla. Fiorentina, salvezza ad un passo
lunedì 13 aprile
20:00TMW NewsInter, le mani sullo scudetto. La serie A vota Malagò
venerdì 10 aprile
20:00TMW NewsCalcio italiano ai minimi termini. Fiorentina, che batosta
giovedì 9 aprile
20:00TMW NewsConte e le altre panchine della prossima stagione. Nico Paz e il futuro al Real Madrid
mercoledì 8 aprile
20:00TMW NewsIl maestro Mircea Lucescu nel ricordo di chi lo ha conosciuto. Pisa verso i saluti alla A
17:18Esclusiva TMWCalori: "Lucescu al Pisa migliorò tecnicamente me e Chamot. Ci ha trasmesso amore per il calcio"
12:37Esclusiva TMWAdelio Moro: "Lucescu un fratello maggiore. Portò Pirlo in prima squadra a 15 anni"
martedì 7 aprile
20:00TMW NewsL'Inter si avvicina allo scudetto. Conte in Nazionale ipotesi concreta
venerdì 3 aprile
20:00TMW NewsScudetto, dipende dall’Inter. Napoli-Milan, vincere per crederci
19:49Esclusiva TMWRampanti: "Vorrei Chiellini presidente Figc. E puntiamo sulla tecnica con i giovani"
giovedì 2 aprile
20:00TMW NewsNazionale, tutti gli scenari. E ora torna il campionato
19:55Esclusiva TMWAcquafresca: "Occorre un cambiamento nei settori giovanili. E ridurre il numero di stranieri"
venerdì 27 marzo
20:00TMW NewsBuona la prima per la Nazionale. L'addio a Beppe Savoldi
giovedì 26 marzo
20:00TMW NewsTutto sulla lotta scudetto. Aprile senza respiro per Bologna e Fiorentina
mercoledì 25 marzo
20:00TMW NewsItalia, ora non puoi sbagliare. Roma, tra dieci giorni l'Inter
martedì 24 marzo
20:00TMW NewsNazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire
lunedì 23 marzo
20:00TMW NewsL'Inter si è inceppata. Juve tra presente e futuro
venerdì 20 marzo
20:00TMW NewsBologna, la grande impresa. Inter, ora c’è la Fiorentina
giovedì 19 marzo
22:05TMWBocelli: "Inter, scudetto? Ancora non mi sento sicuro. Ma meglio esser 8 punti sopra che 8 sotto"
20:00TMW NewsAtalanta, c'è il Verona per ripartire. Juve e Inter, mosse per il portiere
mercoledì 18 marzo
20:00TMW NewsRoma-Bologna può valere la stagione. Cremonese, ecco Giampaolo
martedì 17 marzo
20:00TMW NewsIl Como non si nasconde più: obiettivo Champions. Fiorentina, vittoria fondamentale
venerdì 13 marzo
20:01TMW NewsRoma, ora il Como per la sfida Champions. Inter e Atalanta per il riscatto
giovedì 12 marzo
20:00TMW NewsIl mercato delle panchine per la prossima stagione. E tra due giorni Inter-Atalanta
mercoledì 11 marzo
20:00TMW NewsDisfatta Atalanta. Milan, le mosse di mercato in attacco
martedì 10 marzo
20:00TMW NewsMilan, il sogno rimonta. Sempre più calda la zona salvezza
lunedì 9 marzo
20:00TMW NewsIl Milan riapre la lotta scudetto. Roma, sconfitta che brucia
venerdì 6 marzo
20:00TMW NewsVerso il derby della Madonnina. Fiorentina, caccia ai punti salvezza
martedì 3 marzo
20:00TMW NewsLa Juve e i colpi del futuro per Spalletti. Fiorentina, situazione sempre più preoccupante
lunedì 2 marzo
20:00TMW NewsRoma, grande occasione persa. Como, il quarto posto è un obiettivo
venerdì 27 febbraio
20:00TMW NewsVerso Roma-Juve. Il nuovo Torino di D’Aversa
giovedì 26 febbraio
20:00TMW NewsAtalanta nella storia. Lacrime Juve, ad un passo dall'impresa
mercoledì 25 febbraio
20:00TMW NewsInter, delusione Champions. Lazio, l'obiettivo è la Coppa Italia
martedì 24 febbraio
20:00TMW NewsAtalanta e Juve, le chance per l'impresa. Fiorentina, passi avanti per la salvezza
lunedì 23 febbraio
20:55Esclusiva TMWOrrico: "Juve, difesa scarsa. Spalletti può solo andare in chiesa e pregare"
20:00TMW NewsNapoli, polemiche e riflessioni. Atalanta ora da Champions
venerdì 20 febbraio
20:00TMW NewsJuve, ora il complicato esame Como. Lotta salvezza, si entra nel vivo
giovedì 19 febbraio
20:00TMW NewsChampions, italiane dietro la lavagna. Scudetto, sempre più Inter
mercoledì 18 febbraio
20:00TMW NewsJuve, ora si fa davvero dura. Lazio, i propositi di Lotito
martedì 17 febbraio
20:00TMW NewsMilan, altra prova verità con il Como. Bologna, ora l'attesa della continuità
19:05Esclusiva TMWNicolini: "Chi farà come Bastoni va sanzionato duramente. Roma da Champions"
lunedì 16 febbraio
20:00TMW NewsL’infinita e irrisolta questione arbitrale. Scudetto, questione milanese
venerdì 13 febbraio
20:00TMW NewsInter-Juve, ecco il derby d’Italia. Napoli-Roma tutta da vivere
giovedì 12 febbraio
20:00TMW NewsBologna, un'altra delusione. Lazio, la stagione può diventare positiva
mercoledì 11 febbraio
20:00TMW NewsComo, dopo 40 anni di nuovo in semifinale di Coppa. Verso il derby d'Italia
martedì 10 febbraio
20:00TMW NewsSi accende la lotta Champions. E la Roma si gode Malen
lunedì 9 febbraio
20:00TMW NewsInter rullo compressore. Juve, il problema è sempre il gol.
17:50Esclusiva TMWStorgato: "Juve, manca il finalizzatore. Var, regole applicate da chi non ha fatto calcio"
venerdì 6 febbraio
20:00TMW NewsAtalanta, Palladino ha trovato la via giusta. Juve, ora testa alla Lazio
giovedì 5 febbraio
20:00TMW NewsTotti e il possibile ritorno alla Roma. Inter, avanti anche in Coppa Italia
mercoledì 4 febbraio
20:00TMW NewsMilan sempre più l'anti-Inter. Bologna, la crisi è pesante
10:25Esclusiva TMWSemplici ricorda Nicolas Giani: "E' stato il nostro capitano dei sogni"
martedì 3 febbraio
20:00TMW NewsI voti al mercato invernale. Tutti i colpi più funzionali
lunedì 2 febbraio
20:00TMW NewsInter senza tentennamenti. Napoli, settimana tipo per ricaricarsi
venerdì 30 gennaio
20:00TMW NewsL'Inter evita Mourinho. Atalanta, l'ostacolo è duro
giovedì 29 gennaio
20:00TMW NewsChampions, amarezza Napoli. Lazio, domani occasione rilancio
mercoledì 28 gennaio
20:00TMW NewsComo a gonfie vele. Bologna, la necessità di rialzarsi
martedì 27 gennaio
20:00TMW NewsMaldini, ora l’occasione Lazio. Roma, Konè assenza che pesa
10:50Esclusiva TMWEmpoli, per Tosto spingono Livorno e Inter U.23
lunedì 26 gennaio
20:00TMW NewsInter, è iniziata la fuga scudetto. Napoli, in ballo c'è una stagione
venerdì 16 gennaio
20:00TMW NewsE’ il Milan l’anti-Inter. Il mercato della Juve
05:50Esclusiva TMWGraziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
giovedì 15 gennaio
20:00TMW NewsInter, tentativo di fuga. Roma, il valore del mercato
19:56Esclusiva TMWPadovano: "Juve, resto convinto che David sia forte. A giugno serve Tonali"
mercoledì 14 gennaio
23:59Esclusiva TMWToni: "Raspadori? Alla Dea ci sono tanti attaccanti forti. Avrei scelto la Roma"
23:53Esclusiva TMWFrey: “Chivu si merita di aprire un grande ciclo. Carnesecchi da top club”
20:00TMW NewsRaspadori abbraccia l'Atalanta. Il Milan alla prova del Como
19:15Esclusiva TMWHernanes: "Gran lavoro di Spalletti sulla testa della Juve. Lazio, ora serve reggere"
martedì 13 gennaio
20:07Esclusiva TMWGalante: “Inter forte, adesso migliorerà anche nei big match. Dimarco super”
20:00TMW NewsJuve, con Spalletti gran cambio di passo. Scudetto, domani altra tappa
19:45Esclusiva TMWDario Marcolin: "Juve da scudetto? Quando è nei paraggi è sempre temibile"
lunedì 12 gennaio
20:00TMW NewsScudetto, la lotta continua. Il ritorno dell’Atalanta
venerdì 9 gennaio
20:00TMW NewsMilan, frenata in attesa di Firenze. Inter-Napoli per lo scudetto
giovedì 8 gennaio
20:00TMW NewsInter, prova di maturità. Var, confusione senza sosta
mercoledì 7 gennaio
20:00TMW NewsJuve, passo da big. Milan, occasione Genoa
lunedì 5 gennaio
20:00TMW NewsInter e Napoli, vittorie da top. Mercato, si entra subito nel vivo
venerdì 2 gennaio
20:00TMW NewsMercato, ecco i colpi. Roma, le emozioni di Gasperini
martedì 30 dicembre 2025
20:00TMW NewsAmmucchiata in vetta. Roma almeno da Champions
lunedì 29 dicembre 2025
20:00TMW NewsInter, la vittoria è pesante. Napoli, Hojlund sempre più decisivo
19:53Esclusiva TMWSabato: "Esposito garanzia per l'Inter. Come esterno destro mi piace Dodo"
martedì 23 dicembre 2025
20:00TMW NewsSuper Napoli. Panoramica di mercato a dieci giorni dal via
lunedì 22 dicembre 2025
20:00TMW NewsJuve, lo scudetto può diventare possibile. Fiorentina, arriva Paratici
venerdì 19 dicembre 2025
20:00TMW NewsNapoli, risposta da big. Juve-Roma, guai a chi sbaglia
giovedì 18 dicembre 2025
20:00TMW NewsL’Inter ci riprova con la Supercoppa. E tra 15 giorni inizia il mercato
mercoledì 17 dicembre 2025
20:00TMW NewsMilan-Napoli rivincita in Supercoppa. Lazio, prove di accelerazione
martedì 16 dicembre 2025
20:00TMW NewsLa Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa
lunedì 15 dicembre 2025
20:00TMW NewsIl Napoli cade ancora. Dalla Juve segnali di crescita
venerdì 5 dicembre 2025
20:00TMW NewsLa Lazio ritrova lo smalto. Napoli, quanti problemi a centrocampo
18:15Esclusiva TMWFaccini: "Zirkzee-Roma non mi convince. Non è un attaccante d'area che finalizza"
giovedì 4 dicembre 2025
20:00TMW NewsL'Inter sorride. E intanto si avvicina Napoli-Juventus
mercoledì 3 dicembre 2025
20:00TMW NewsUn mese all'inizio del mercato. Ecco tutte le idee delle big
martedì 2 dicembre 2025
20:00TMW NewsRoma, cosa ha lasciato il ko di domenica. Il capolavoro di Nicola
lunedì 1 dicembre 2025
20:00TMW NewsIl Napoli è tornato al top. Il Milan ci crede
venerdì 28 novembre 2025
20:00TMW NewsMilan, occasione primo posto. Che attesa per Roma-Napoli
17:11Esclusiva TMWPiscedda: "I giocatori viola dovrebbero dire: fischiateci di più così ci svegliamo"
giovedì 27 novembre 2025
20:00TMW NewsAtalanta, Palladino riporta entusiasmo. Inter, Chivu ora studia come ripartire
mercoledì 26 novembre 2025
20:00TMW NewsNapoli e Juve sorridono. E la Roma aspetta i partenopei
19:00Esclusiva TMWMutti: "Napoli, McTominay universale. Juve, Yildiz patrimonio da sfruttare al meglio"
martedì 25 novembre 2025
20:00TMW NewsBologna, ritmo da Champions. Como a valanga
lunedì 17 novembre 2025
20:00TMW NewsItalia ridimensionata. E ora in A si riparte con partite scoppiettanti
domenica 16 novembre 2025
12:38Esclusiva TMWSonetti: "Palladino, serve la svolta. Chivu bravo. Algoritmi? Ma cosa state dicendo?"
venerdì 14 novembre 2025
20:00TMW NewsItalia, si pensa già ai play-off. Verso il derby della Madonnina
giovedì 13 novembre 2025
20:00TMW NewsIl grande sogno della Roma. La ripartenza della Fiorentina
mercoledì 12 novembre 2025
20:00TMW NewsDa Rivera a Malesani, tutti i prestigiosi interventi al Premio La Clessidra
martedì 11 novembre 2025
20:00TMW NewsL’Atalanta riparte da Palladino. Le voci del Gran Galà del calcio
lunedì 10 novembre 2025
20:00TMW NewsLa Roma inizia a crederci. Tutte le difficoltà del Napoli
venerdì 7 novembre 2025
20:00TMW NewsEcco il derby della Mole. Bologna, energia e organizzazione
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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