Como, Liberali: "Fabregas mi lascia sereno. Con la costanza i frutti arrivano"

Al termine della gara contro la Fiorentina, il calciatore del Como Mattia Liberali interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Cosa ti dice Fabregas per migliorare?

"Fabregas non mi dice niente, mi lascia sereno e tranquillo e forse è anche questa la chiave. Cosa c'era in quell'abbraccio al momento del gol? Sono consapevole della scelta che ho preso, sicuro al 100%, dopo il gol l'ho abbracciato solo per gioia".

Torna a segnare un italiano col Como...

"È stato bellissimo ma sono felice anche per la vittoria che è stata sofferta. Ho lavorato tanto e con la costanza i frutti arrivano".

Aveva già capito di segnare dopo il controllo a scartare Viery?

"Sicuramente il controllo fa l'80% del gol. Il tiro si fa tutti i giorni, ma il controllo fa tutto e mandi fuori tempo i difensori".

Serie A che sta proponendo il miglioramento di tanti giovani italiani. Vede qualcosa di diverso a riguardo?

"Quest'anno vedo molti giovani e italiani, sono contentissimo per Cisse e ci sentiamo spesso. Ho scritto anche a Lulli, sono felicissimo per lui. Ho giocato con loro nelle giovanili e abbiamo fatto bene insieme e stanno dimostrando le loro qualità".