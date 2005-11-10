Como, Ludi: "Bruno Fernandes per noi è sempre stato fuori dimensione, ci abbiamo scherzato"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha raccontato la sua amicizia con Bruno Fernandes, ora al Manchester United: "Ritrovare Bruno Fernandes era un sogno, una speranza. Un amico, una persona a cui mi lega un grandissimo rapporto, ritrovarci in Champions è ancora più bello. Bruno per noi è sempre stato fuori dimensione, essendo il capitano del Manchester United. Quando abbiamo firmato Varane ci siamo sentiti e abbiamo scherzato sul tema.

Non è facile scegliere un ricordo su Bruno, ma dico questo: la prima o la seconda partita che giocava, entra a Lanciano pochi minuti dal termine, perdevamo 1-0 e lui la prima cosa che ha fatto è stata tirare da 30 metri e non ha preso neanche la porta, questo vuol dire avere personalità. Ci ha pensato poi ad aiutarci. E' un ragazzo straordinario, il calciatore lo potete commentare tutti. Un amico e un ragazzo che se ne trovano pochi nel mondo del calcio".