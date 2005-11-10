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Como-Manchester United 4-1, le pagelle: Nico Paz, tutta tua la copertina. Da Cunha indomabile

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:49Serie A
21.10.2026 20:49Serie A
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FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un trionfo da sogno tra le mura amiche del Sinigaglia incorona un Como semplicemente stratosferico, Manchester United giù 4-1 nel segno di Nico Paz (doppietta), Douvikas e Ramon sul tabellino dei marcatori. Una notte leggendaria in Champions League.

LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6 - Leader fin dal minuto zero con il discorso in cerchio ai compagni. Tre parate affatto impossibili, lo scarabocchio su Zirkzee può concederselo visto il largo risultato.

Couto 6,5 - Ma che cioccolatino aveva regalato a Douvikas? Non deve impegnarsi troppo per contenere Matheus Cunha e compagni, per i Red Devils non è proprio serata. Dal 79’ Smolcic s.v.

Ramon 7 - Una serata fin troppo semplice per un totem della difesa come lui. Mbeumo è un fantasma, Matheus Cunha non sa pungere. Il gol su capocciata da attaccante aggiunto: continuerà a farne altri in stagione di questo passo.

Kempf 6,5 - Con calma olimpica tiene alla larga Matheus Cunha. Il giallo preso è una garanzia per evitare minacce inutili.

Valle 6,5 - Accompagna ciecamente l’azione ogni volta che ha campo da attaccare. Diallo ingaggia il duello più volte, lui non abbassa mai la guardia.

Milla 6,5 - Quanta precisione con il pallone tra i piedi, un vero maestro con la bacchetta in mano: 94% di precisione nei passaggi, 100% nei servizi lunghi. Da stropicciarsi gli occhi.

Perrone 6,5 - È tornato ai suoi livelli d’oro. Scansiona il campo in continuazione per prendere sempre la scelta migliore possibile. Un metronomo rinato. Dal 79’ Dossena s.v.

Da Cunha 7 - La cattiveria con cui riconquista palloni, l’intelligenza con la quale sfrutta il corpo per prendere posizione e serve i compagni per le rapide transizioni. Partita gigantesca, gli manca solo il gol per il coronamento di una serata da leader tecnico. Indomabile. Dal 67’ Kaiki 6,5 - Personalità al primo duello, Mazraoui si guarda sotto le gambe per il tunnel preso.

Nico Paz 8,5- Cosa c'è da dire ormai? Si prende tutto da solo la copertina: doppietta personale, assist e altrettante motivazioni per le quali è il diez del Como. E chissà, magari diventerà anche quello dell'Argentina. Spadroneggia a tutto campo, e ha solo 22 anni. Impressionante. Dal 79’ Ricci s.v.

Baturina 6,5 - Piuttosto che inquadrare la porta pensa più al fraseggio nello stretto e alla verticalizzazione giusta, ma fiducia e ottimi spunti sono il mix perfetto stasera. Dal 64’ Caqueret 6 - Controlla male un assist prelibato di Ramon, gli avrebbe spalancato la porta per il gol personale.

Douvikas 7 - Si divora un gol a tu per tu con Lammens nel primo tempo, nella ripresa rimedia con un destro secco sul primo palo che lascia di sasso Lammens. Terzo gol di fila in Champions League e nelle ultime tre partite. Il numero perfetto, l’attaccante indispensabile oggi per questo Como.

Allenatore: Fabregas 8,5 - Rifilare un 4-1 al Manchester United, anche se di questi tempi scabrosi per i Red Devils, non è da tutti i giorni. Un'altra lezione di calcio in Europa, il gol subìto l'unica macchietta di una notte leggendaria.

LE PAGELLE DEL MANCHESTER UNITED (a cura di Matteo Selli)

Lemmens 5.5- Può poco sui gol che segna il Como e anzi salva i suoi nelle altre situazioni di pericolo con delle buone parate.

Dalot 5.5- Ha la primissima occasione della partita, quando manda largo un destro a giro. Poi soffre la qualità di Baturina ed è poco incisivo in fase di spinta.

Maguire 5.5- Sbaglia completamente in marcatura su Paz nell’occasione del primo gol del Como. Poi ha una buona occasione di testa in chiusura di primo tempo.

De Ligt 5- Torna in campo dopo 325 giorni, per l’emergenza difensiva dei suoi e dimostra di non essere ancora in condizione quando perde la marcatura di Douvikas sul 2-0 del Como.
Dal 79’ Amass sv.

Mazraoui 5- In grandissima difficoltà in fase difensiva, in attacco non va meglio, anzi. Sbaglia praticamente tutto ed è sempre in ritardo.

Santos 5- Nico Paz lo fa impazzire. Lo anticipa costantemente e lo costringe a fermarlo spesso con le cattive. Gara di sofferenza la sua.
Dal 46 Baleba 4.5- Ingresso horror il suo. Prende subito un giallo e poi regala a Nico Paz la palla del 3-0.

Tielemans 5.5- Partita difficilissima la sua, soffocato dal palleggio avversario, non riesce mai ad imporsi.

Cunha 5- Evanescente è dire poco. Ha solo un sussulto con una bella giocata dal limite e un tiro di poco fuori, ma non è abbastanza.
Dal 46’Diallo 6.5- L’unico a creare pericoli con la sua grande classe. Corre, dribbla e serve l’assist per il gol della bandiera di Zirkzee.

Bruno Fernandes 5.5- Prova ad essere il faro dell’attacco, ma con scarsissimi risultati. Non ha mai aiuto da parte dei compagni, è sfiduciato e si vede.
Dal 67’ Zirkzee 6- Entra in un momento difficilissimo, ma trova un bel gol, inutile ai fini del risultato.

Mount 5- Un fantasma l’inglese stasera. Arrivano pochi palloni, è vero, ma lui non fa nulla per creare pericoli con la sua qualità.

Mbeumo 5- Arrivano pochi palloni lì davanti, ma lui è spesso avulso dal gioco, senza mai venire a legare i reparti per aiutare i suoi in uscita. Da segnalare solo un tiro alto di poco nel secondo tempo.
Dall’85’ Lacey sv.

Allenatore: Micheal Carrick 4.5- Lo United è troppo brutto per essere vero. Squadra che sembra sfiduciata e senza la minima parvenza di uno spartito di gioco. Tantissimo su cui lavorare per l’allenatore.

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