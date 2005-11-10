Como-Manchester United, allerta arancione per il maltempo: cosa filtra sul possibile rinvio

Como-Manchester United verrà rinviata? Vari tabloid inglesi hanno fatto scattare l'allarme per il match di questo pomeriggio (18:45) al Sinigaglia, a causa di un allerta meteo di ragguardevole portata che interesserebbe la zona. Precipitazioni incessanti e copiose in Lombardia hanno suscitato apprensioni circa la tenuta del prato del Sinigaglia, con una previsione di oltre 6 centimetri di acqua nelle 24 ore precedenti il calcio d'inizio della gara di Champions League (terzo turno di League Phase).

Il punto

I media inglesi hanno gridato all'ipotesi posticipo, a causa di un'allerta arancione di "grave maltempo" emessa dal Servizio Meteorologico Nazionale dell'Aeronautica Militare. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte a TuttoMercatoWeb, all'interno del Como filtrerebbe fiducia: Como-Manchester United dovrebbe essere disputata regolarmente. Da parte dei padroni di casa del Sinigaglia, tuttavia, sarà necessario capire le condizioni dell'impianto, parzialmente coperto, in linea con i protocolli di sicurezza per pubblico e tesserati.

Il parere dell'avversario

Da parte sua, l'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, alla domanda se nutrisse preoccupazioni riguardo alle previsioni meteo circa l'incontro con il Como, ha dichiarato: "No. Siamo abituati alla pioggia", il commento in conferenza stampa. Possibili novità potrebbero giungere nelle prossime ore.