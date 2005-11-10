Como-Manchester United, i convocati di Fabregas: out Kean, Diao, Rodriguez e Chalobah
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Lorenzo Di Benedetto
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autore Lorenzo Di Benedetto
20.10.2026 20:58Serie A
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Alla vigilia della sfida contro il Manchester United al Sinigaglia, valida per la terza giornata della League Phase di Champions, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha diramato la lista dei convocati. Assenti Moise Kean, Diao, Jesus Rodriguez e Chalobah.
L'elenco completo
Portieri: Butez, Sanchez, Ginelli.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Couto, Smolcic.
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Baturina, Ricci, Liberali.
Attaccanti: Douvikas, Paz.
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