Como-Manchester United, le formazioni ufficiali: Fabregas non mette Liberali, torna De Ligt

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Manchester United, match valido per il terzo turno di League Phase di Champions. Tante novità da segnalare nell'undici dei lariani, a cominciare dall'assenza a sorpresa di Mattia Liberali dall'inizio: Cesc Fabregas infatti ha preferito puntare su capitan Da Cunha alto a destra e non sul 19enne di Lissone. Nico Paz alle spalle di Douvikas, Baturina invece largo a sinistra. A centrocampo non rinuncia a Milla, con Perrone doppio playmaker. Solo panchina per la "nuova" aggiunta in lista Champions Caqueret.

Lato Manchester United, invece, coach Michael Carrick sorprende e ricorre all'ex Juventus De Ligt dal 1' al fianco di Maguire - in piena emergenza in difesa - con Dalot e Mazraoui a chiudere la linea difensiva a quattro. Sulla trequarti agirà Bruno Fernandes con la solita fascia da capitano al braccio, a destra Matheus Cunha e a sinistra Mount, con Mbeumo invece '9' di riferimento. Fuori, in attesa di una chance per entrare, l'ex Bologna Zirkzee.

Le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Ginelli, Sanchez, Caqueret, Dossena, Kaiki, Ricci, Smolcic, Liberali.

Allenatore: Cesc Fabregas.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Mount; Mbeumo.

A disposizione: Darlow, Heaton, Zirkzee, Diallo, Baleba, Thompson, Lacey, J.Fletcher, T.Fletcher, Amass, Kamason, Armer.

Allenatore: Michael Carrick.