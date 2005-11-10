Como-Manchester United, si gioca o no in Champions? La posizione della UEFA

Il Sinigaglia si illuminerà nuovamente per la Champions League. Dal debutto assoluto nella storia del Como contro il Lipsia (4-1), adesso Cesc Fabregas e i suoi ragazzi si tufferanno a capofitto nella super sfida contro il Manchester United oggi. Un’allerta meteo arancione sulla regione Lombardia ha fatto sorgere dei dubbi in Inghilterra e tra i media inglesi, al punto da ipotizzare un possibile rinvio del match. Lato padroni di casa, tuttavia, è sempre prevalsa fiducia circa lo svolgimento regolare della partita in questione. E l'UEFA cosa ne pensa?

La posizione manifestata

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'unità operativa dell'organo di Nyon starebbe rispettando la programmazione iniziale: nessuna comunicazione dell'UEFA dunque a Como e Manchester United circa il posticipo della sfida europea. A questo punto si dovrebbe svolgere tutto come da disegno iniziale, con calcio d'inizio alle 18:45 per il terzo turno di League Phase di Champions.

La situazione a Como

In città a Como, almeno per il momento, non sta piovendo - anche se tra le ore 16 e 17 è previsto un forte acquazzone -: unite alle posizioni del club lariano e dell'UEFA, tutto lascia credere che la gara contro il Manchester United andrà in scena come da programma. Fabregas punterà a strappare punti importanti contro una squadra blasonata come quella di Michael Carrick.