Como-Manchester United a rischio: grave allerta meteo, gara di Champions rinviata?

Lo scontro di Champions League tra Como e Manchester United al Sinigaglia questa sera non è garantito che si disputi. Il terzo turno di League Phase di Champions per Red Devils e lariani è infatti a rischio di essere posticipata a causa di un avviso di maltempo grave nella zona.

Il punto

Le forti precipitazioni in Lombardia hanno suscitato preoccupazioni che il prato del Sinigaglia possa essere allagato. Sono previsti oltre 6 cm di pioggia nelle 24 ore precedenti il calcio d'inizio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia da 13.600 posti, dove solo una delle quattro tribune è coperta. Un'allerta arancione di "maltempo grave" è stata emessa dal Servizio Meteorologico Nazionale dell'Aeronautica Militare, indicando un rischio di temporali. Lo riferisce il tabloid inglese Daily Express.

Cosa filtra

Da parte del Como, si resta fiduciosi che la partita di Champions League non verrà posticipata. Mentre l'allenatore dello United, Michael Carrick, alla domanda se nutrisse preoccupazioni riguardo alle previsioni meteo, ha dichiarato: "No. Siamo abituati alla pioggia". Non è chiaro quando la partita verrebbe recuperata qualora venisse cancellata questa sera. Anche perché la squadra di Cesc Fabregas sarà impegnata subito in campionato questo sabato contro il Sassuolo, per l'ottava giornata di Serie A.