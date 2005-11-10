Questo Nico Paz ammalia la Premier League. Ora anche il Manchester United lo vuole

Quando un calciatore come Nico Paz migliora di anno in anno e ad una velocità impressionante, senza dimenticare i suoi 22 anni, è inevitabile che comincino a risuonare le sirene di Premier League. Il campionato europeo più facoltoso, con il maggior numero di potenze economiche racchiuse, sta monitorando con estrema attenzione il fantasista del Como, che dopo la prestazione stellare contro il Manchester United ha aggiornato il suo ruolino di marcia personale a 4 gol e 5 assist in 10 partite complessive.

L'indiscrezione

Stando a quanto riportato dal quotidiano AS, il Chelsea e il Manchester United - purgato proprio ieri sera dall'argentino classe 2004 - stanno seguendo da vicino Nico Paz per ingaggiarlo la prossima stagione. Il Real Madrid, tuttavia, ha una clausola di recompra (80 milioni di euro) è valida solo la prossima estate dal 1° al 15 luglio. Dal lato del Como, invece, l'intenzione e la speranza è di trattenere l'idolo delle folle comasche per costruire una squadra sempre più forte.

Le ultime emozioni

Con il premio di MVP tra le braccia ieri sera dopo una doppietta e un assist contro il Manchester United in Champions League, il '10' del Como ha rilasciato le sue dichiarazioni: "È stata una delle notti più belle della mia carriera, non la dimenticherò mai. È più di quello che ho sempre sognato, abbiamo fatto una partita incredibile. Dobbiamo continuare così, ma è stata una notte storica per tutti i comaschi. Dobbiamo continuare così, non pensare a dove possiamo arrivare, e giocare ogni partita come se fosse l'unica. Gol? Ho visto lo spazio e ho calciato. Sono felice di poter vivere notti come queste davanti alla mia famiglia".