Como, Nico Paz: "Mi piace giocare ogni 3 giorni. Fabregas? Si i*****a quando deve"

Nico Paz, fantasista del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando il suo ultimo gol di testa contro la Fiorentina: "Quello l'ho imparato da mio papà, provo a migliorarlo".

Che effetto le ha fatto vedere Messi con la maglia del Como?

"È un onore che il migliore della storia abbia la nostra maglia, vedere suo figlio indossarla è un piacere. Siamo diventati una squadra buonissima, siamo molto meglio di 3 anni fa e ogni giorno miglioriamo".

Quanto vuole incidere domani contro il Manchester United?

"Da quando cominciamo a giocare a calcio sogniamo di giocare in notti come questa, abbiamo tanta voglia di giocare domani, vogliamo fare una grande partita con tanta umiltà e lavoro".

Qual è la ricetta per non montarsi la testa?

"Non do tanta importanza a quello che c'è fuori dal calcio. Sono onorato di fare questo lavoro, il mio sogno era diventare un calciatore, provo a divertirmi, sono una persona normale, l'unica differenza con gli altri è che io gioco a questo sport, ma siamo tutti individui uguali".

Tante partite in pochi giorni come si gestiscono?

"Penso che stiamo dimostrando tutti i miglioramenti fatti. Quando sono arrivato nessuno andava in nazionale, non è facile giocare così tanto, ma siamo qua per questo e a me personalmente mi piace giocare ogni 3 giorni, è meglio farlo così spesso perché è la cosa che mi piace di più al mondo".

Fa paura Fabregas quando si arrabbia?

"Un po' sì, ma ora lo conosco da 3 anni... Abbiamo un rispetto grandissimo per lui, poi si i*****a quando deve, non sempre si può giocare bene".