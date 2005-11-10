Como, Fabregas: "Ci stiamo adattando al doppio impegno. Conta come finiamo, non l'inizio"

In campo mercoledì sera a Rotterdam per la trasferta di Champions League contro il Feyenoord persa per 3-1, per il Como è già giorno di vigilia. Domani pomeriggio la squadra di Cesc Fabregas sarà chiamata all'impegno del Franchi contro la Fiorentina, il programma alle 15:00 e valida per la 7^ giornata di campionato.

Stress test importante per la formazione lariana, che sta ancora prendendo le misure con il doppio impegno. proprio di questo ha parlato il tecnico spagnolo ai microfoni ufficiali: "Stiamo bene pur consapevoli che questa è una stagione nuova per tutti. Siamo all'interno di un periodo di adattamento che avevamo chiarissimo in mente fin dall'inizio della stagione. Piano piano prenderemo le misure, l'importante non è come si inizia ma come si finisce".

Fabregas ha anche espresso un giudizio sulla partita e sull'avversaria: "Mi aspetto una bellissima partita contro una squadra storica come la Fiorentina e in un grandissimo stadio come quello di Firenze. Vanoli è un bravo allenatore e la squadra è forte, hanno fatto una bella squadra e migliorano di partita in partita. Quella a Firenze è sempre una partita dura e interessante da preparare".

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