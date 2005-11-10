Il Como rialza la testa e torna al successo che mancava da un mese: Fiorentina battuta 1-3

Dopo tre gare senza successo, torna a vincere per 1-3 il Como di Cesc Fabregas e lo fa in uno dei suoi teatri preferiti, quel Franchi dove per ora i lariani hanno sempre vinto da ritorno in Serie A. Le reti di Liberali e Nico Paz nel primo tempo, con tris di Douvikas nella ripresa piegano una buona Fiorentina che inciampa nei suoi errori e incassa il quinto ko su sette gare di campionato.

Liberali e Paz gelano i viola, Pongracic la riapre

Il primo tempo si apre con una fase di equilibrio, ma dopo dieci minuti la partita si accende con numerose occasioni da entrambe le parti. La Fiorentina va più volte vicina al vantaggio con Njie, Fagioli e Pongracic, senza però riuscire a trovare la via del gol, grazie agli interventi decisivi della difesa del Como e alla sfortuna. Anche i lariani rispondono con Da Cunha e Douvikas, mentre Liberali spreca una clamorosa occasione a pochi passi dalla porta. I viola continuano a spingere e al 31’ sfiorano ancora il gol con Pellegrino, ma al 32’ arriva la doccia fredda: Liberali, alla sua prima da titolare, si inventa una splendida conclusione di sinistro che batte De Gea e porta il Como in vantaggio. La Fiorentina accusa il colpo e al 36’ subisce anche il raddoppio, con Nico Paz che svetta di testa sul cross di Valle e firma lo 0-2. Quando il primo tempo sembra indirizzato a favore degli ospiti, la Fiorentina riesce però a riaprire la partita al 42’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo un colpo di testa di Viery salvato sulla linea, Pongracic si fa trovare pronto sulla ribattuta e insacca il suo primo gol in Serie A, riportando i viola in partita. Si va così all’intervallo sul risultato di 1-2 per il Como, al termine di una prima frazione ricca di occasioni, con la Fiorentina pericolosa a lungo ma punita dalla maggiore concretezza degli avversari.

Papera di De Gea, Douvikas firma il tris del ko

In avvio di ripresa è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa con il lancio dalle retrovie di Fagioli che trova Njie sul filo del fuorigioco. L’esterno prova a superare Butez in uscita con un pallonetto ma la sfera termina nella parte esterna della rete. Al 53’ azione insistita dei viola che manda al tiro Ndour da buonissima posizione, ma il centrocampista smorza troppo con il sinistro senza impensierire Butez. Come nel primo tempo, anche nella ripresa proprio nel momento migliore dei viola il Como cala il tris. Brutta palla persa da Goncalves sulla propria trequarti che innesca il contropiede lariano. La palla passassi piedi di Nico Paz che con una magia si crea un corridoio per Douvikas. Il centravanti greco entra in area, punta Dragusin e calcia trovando un errore grossolano di De Gea, che si fa passare la palla sotto al corpo. La rete taglia le gambe alla Fiorentina, pericolosa in un’unica altra occasione con un colpo di testa di Njie da buonissima posizione su suggerimento di Valdepenas che non trova lo specchio.