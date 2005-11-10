Como-Roma, il primo tempo finisce tra le proteste. Marelli: "Manca un giallo, non era rosso"
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Ivan Cardia
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11.10.2026 13:25Serie A
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Il primo tempo di Como-Roma si chiude con le proteste dei padroni di casa nei confronti del direttore ddi gara per un mancato fischio su un’azione pericolosa di Assane Diao. Momenti tesi in campo, appena prima del duplice fischio.
Su Dazn, Luca Marelli ha dato ragione ai giocatori di Cesc Fabregas: “Manca un cartellino giallo e un fallo in favore del Como, per fallo di Wesley su Diao. C’era Ndicka a centro area di rigore, che poteva recuperare, pertanto non ci sono gli estremi per il rosso da DOGSO. Però il fallo e il cartellino giallo c’erano”.
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