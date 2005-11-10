Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: Douvikas rapace, come viaggia Kaiki. Kempf generale
Yvonne Alessandro
Il Como non si ferma più: con il Sassuolo arriva la terza vittoria consecutiva, cade anche il Sassuolo al Sinigaglia nell'ottava giornata di Serie A. Nel segno di Tasos Douvikas.
LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Yvonne Alessandro)
Butez 6 - Che rischio quell’uscita a farfalle su punizione di Adzic, per sua fortuna in offside. Quando il Como ingrana la marcia, fa da spettatore non pagante.
Couto 5,5 - Quando Benjamin Dominguez lo punta soffre un po’ troppo, si aggiunge del nervosismo lungo la gara con un un paio di proteste ripetute verso l’arbitro Di Marco. L’entrata completamente in ritardo su Bakola. Scatta il giallo, Fabregas lo toglie per precauzione. Dal 67’ Smolcic 6 - Cambio sicuro, il soldatino schierato per chiudere ogni varco a destra. Dà sicurezza.
Kambwala 5,5 - Esordio da titolare dopo 11 partite stagionali. Tentenna un po’ su alcuni lanci lunghi nel corpo a corpo con Bowie. Troppo per i gusti di Fabregas, che lo toglie. Dal 46’ Ramon 6,5 - Tutt’altra pasta e sostanza lì dietro. Quando entra Laurienté alza ancora di più la guardia, ma non perde mai lucidità.
Kempf 7 - Un generale. Ordinato e provvidenziale, sbarra la strada a Bowie, studia al microscopio anche gli inserimenti di Laurienté e Bakola. Di lì non si passa.
Kaiki 6,5 - Offre con i tempi giusti per Caqueret sull’azione del primo gol, fa secco Van der Brempt nel secondo tempo e confeziona anche un assist da sogno per Douvikas.
Ricci 6 - Buon impatto sulla partita nei primi minuti, con spunti interessanti e una palla in verticale per Caqueret che anticipa la prima grande occasione
Dal 46’ Milla 6,5 - Influenza troppo i ritmi e i movimenti dei compagni, si alza il livello con lui in campo. Che rammarico quel gol divorato di punta,
Perrone 6,5 - Rischia un po’ con un pestone galeotto dritto sul piede di Bakola, stona qualche palla persa in mezzo al campo. Il suo cavallo di battaglia però è la scansione del tempo dal basso: un orologio svizzero, 99% di precisione. Indiscutibile.
Caqueret 7 - Aveva fatto tutto bene con quel servizio al bacio per Douvikas, il greco spreca un suo assist. Al secondo tentativo invece manda in porta il greco. Si rivede il Maxence degli anni migliori.
Da Cunha 6 - Qualche sciabolata a tagliare il campo e le solite corse forsennate. Perde più duelli in campo del solito, poi sfiora per questione di centimetri una deviazione di testa in porta. Esce su ovazione intera dello stadio però.
Baturina 5,5 - Dosa male una conclusione da mattonella prediletta in area. A sinistra non sfonda mai, non fa nemmeno il solletico a Van der Brempt. Dal 46’ Addai 6,5 - Quando entra lui è tutta un'altra cosa. Un bentornato col sorriso: punta, senza paura e sfiora anche la rete. Seconda presenza stagionale.
Douvikas 8 - Abnegazione ai massimi livelli, un operaio che martella sulle tempie degli avversari. Scheggia un incrocio dei pali su deviazione, perdona una volta Turati ma nel secondo tempo è una furia sotto porta. Due tap-in ma sempre al posto giusto nel momento giusto: animale d'area di rigore.
Allenatore: Fabregas 7,5 - Si permette un turnover ragionato, in vista dell'ennesima partita ravvicinata con il Torino. Alla fine la decide lui con un triplo cambio di sostanza, Douvikas
LE PAGELLE DEL SASSUOLO (di Marta Bonfiglio)
Turati 5- Prima salva quasi tutto, poi la difesa non lo aiuta perdendosi le marcature e lui prende gol dal meraviglioso Douvikas.
Van der Brempt 5,5- Nella tana della sua ex squadra compie un buon primo tempo. Poi i cambi del Como mettono in difficoltà lui e tutto il reparto difensivo.
Caleta-car 5- Si perde gli inserimenti con i tempi giusti. Fa tanta fatica.
Candé 5,5- Torna in campo dopo la rottura del crociato. Si perde qualche marcatura nella ripresa. Grandi margini di miglioramento, si aspetta la forma migliore.
Obrador 5- Male quando torna in campo dagli spogliatoi. Le scelte di Fabregas per dare energia al Como lo destabilizzano. Dal 63' Doig 5 Male anche lui, non ha quel guizzo che serve.
Adzic 6- Buone transizioni, letture e marcature. Partita sufficiente, non brillante. Dall'86' S.Esposito s.v.
Matic 5,5- Dopo un ottimo primo tempo si spegne nel secondo e barcolla in difesa. Dal 63' Lipani 6 Ci prova, fino alla fine.
Bakola 6- Ripulisce tantissime palle sporche, recupera, fa tutte le fasi. Grande potenza fisica.
Berardi 5- Si gioca più dal lato opposto e quando viene pescato per cambiare la manovra non riesce a incidere come vorrebbe. Dal 74' Volpato 6 - L'unico ingresso che davvero si sente. Dalla sua parte crea tanto anche se poi i compagni non gli danno giustizia.
Bowie 5- Nel primo tempo prova a pescare dal cilindro qualche giocata importante ma è davvero troppo poco.
Dominguez 6,5- Il duello con Yan Couto non ha storia. Strapotere fisico del neroverde che obbliga il difensore a commettere fallo. Buone le giocate, pecca un po' di precisione. Dal 63' Laurienté 5 Non impatta.
Alberto Aquilani 5- Il Sassuolo è bello ma manca la cattiveria. Un buon primo tempo viene annullato dalla prestazione della ripresa.