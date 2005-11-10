Como-Sassuolo, i convocati di Fabregas: cinque assenze, l'attacco è ridotto all'osso
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 20:53Serie A
autore Niccolò Righi
23.10.2026 20:53Serie A
Questa la lista diramata dal tecnico spagnolo per il match contro il Sassuolo, anticipo del sabato di Serie A in programma dalle 15:00
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Dopo lo scintillante 4-1 rifilato in Champions League al Manchester United, il Sinigaglia è pronto ad accogliere nuovamente il Como per la sfida di campionato contro il Sassuolo, match in programma domani pomeriggio a partire dalle 15:00. Per l'occasione Cesc Fabregas ha diramato la lista dei 22 calciatori presenti per la sfida. Confermate le assenze di Kean, Diao, Chalobah, Jesus Rodriguez e Liberali. Di seguito la lista completa dei convocati.
Como-Sassuolo, i convocati di Fabregas
Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala.
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci.
Attaccanti: Douvikas, Paz, Addai.
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