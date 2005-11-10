Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Nico Paz, Ricci titolare. La scelta su Bakola
Yvonne Alessandro
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo, match valido per l'ottava giornata di Serie A. Cesc Fabregas stupisce ed effettua quattro cambi rispetto alle scelte prese per il 4-1 al Manchester United in Champions League. Turnover importante con l'esordio da titolare di Samuele Ricci al fianco di Perrone, a salire fuori Nico Paz e dentro Caqueret con Da Cunha largo a destra e Baturina a sinistra. Douvikas terminale offensivo.
I neroverdi schierano il 4-3-3 con tridente offensivo Dominguez-Bowie-Berardi tridente offensivo, ecco terzino destro l'ex della giornata Van der Brempt con Matic-Adzic-Bakola in mezzo al campo. Sebastiano Esposito e Lauriente invece partono dalla panchina.
Le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kambwala, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Da Cunha, Caqueret, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Addai, Dossena, Goldaniga, Lahdo, Milla, Nico Paz, Ramon, Robert Sánchez, Smolcic, Valle, Vigorito.
Allenatore: Cesc Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador, Adzic, Matic, Bakola, Berardi, Bowie, Dominguez.
A disposizione: Cinquegrano, Doig, Sebastiano Esposito, Ghion, Lauriente, Lipani, Muric, Odenthal, Pierini, Satalino, Skjellerup, Sulemana, Thorstvedt, Volpato, Walukiewicz.
Allenatore: Alberto Aquilani.