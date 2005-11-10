Il Como non soffre la Champions? Fabregas eguaglia un record di 76 anni fa

Come andrà il Como considerando le fatiche della Champions League, che non ha mai provato nella propria storia? Lo vedremo, ma intanto una prima risposta in questo primo scorcio di stagione l'abbiamo già avuta. Sì perché con la vittoria per 1-3 al Franchi contro la Fiorentina (gol di Liberali, Nico Paz e Douvikas per i lariani, rete di Pongracic per i viola) la squadra di Cesc Fabregas ha centrato un record storico che resisteva da ben 76 anni.

Il record eguagliato dal Como

Come evidenziato dai dati Opta infatti, il Como ha eguagliato il proprio record di punti conquistati nelle prime sette gare stagionali giocate in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre: 14, come nella stagione 1950/51. Quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta raccolte in entrambi i casi.