Tra poco Como-United, Spalletti glissa sulle voci di esonero: "Sto al gioco": le top news delle 18

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Manchester United, match valido per il terzo turno di League Phase di Champions.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Ginelli, Sanchez, Caqueret, Dossena, Kaiki, Ricci, Smolcic, Liberali.

Allenatore: Cesc Fabregas.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Mount; Mbeumo.

A disposizione: Darlow, Heaton, Zirkzee, Diallo, Baleba, Thompson, Lacey, J.Fletcher, T.Fletcher, Amass, Kamason, Armer.

Allenatore: Michael Carrick.

Spalletti e le voci sull'esonero: "Ho imparato a essere equilibrato, sto al gioco"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Rennes, schivando ogni voce su un possibile esonero: "Ormai ho imparato a essere equilibrato, ogni tanto sto al gioco. Sono soprattutto lucido nell'accettare il commento degli altri, malgrado a volte tento di reagire senza ascoltare perché mi piace così (ride, ndr). Non siamo in discussione o a tempo a fare questa professione, siamo alla fine del primo tempo perché non si aspetta neanche la fine della partita (ride, ndr)".

In casa Milan si ferma Ramos: sovraccarico al polpaccio e domani esami

Tegola in casa Milan. Goncalo Ramos non è stato infatti convocato per la partita di Europa League contro il Bournemouth per un sovraccarico muscolare al polpaccio, che lo ha tolto dai disponibili per la terza giornata di League Phase. L'attaccante portoghese, che la lasciato Milanello dopo l'infortunio rimediato durante l'allenamento odierno, svolgerà esami specifici nella giornata di domani per stabilire l'entità dell'infortunio e solo successivamente potranno essere stabiliti gli eventuali tempi di recupero.