Como, Valle dopo l'intervallo: "Bel primo tempo per noi, dobbiamo rimanere così"
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Il terzino del Como Alex Valle ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro il Napoli.
Grande primo tempo: cambierete qualcosa?
"E' stata una bella prima parte per la nostra squadra, ma le partite sono di 90 minuti e dobbiamo mantenere la stessa forma di giocare".
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