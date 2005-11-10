Como, Fabregas: "Era una grande sfida dopo la Champions. Con così tanti cambi..."

17.11 - Il Como si porta a casa il terzo successo di fila complessivo: doppietta di Douvikas, il Sassuolo cade 2-0. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

17.53 - Inizia la conferenza stampa.

In cosa era difficile preparare questa partita?

"Dipende. Ogni volta è un po' diverso, oggi sicuramente era più l'aspetto fisico, ci hanno tolto energia le partite contro Manchester United e Fiorentina prima. Venire a competere qua... contava arrivare con energia. Con gente che da settimane o mesi aspettava di trovare spazio. La vera sfida di questa stagione sono le partite ravvicinate. Le squadre più grandi, se vedi, sono in difficoltà con tanti cambiamenti. L'altra squadra invece arriva dopo 8 giorni che prepara la partita. La vittoria ti dà forza in più, ancora meglio vincere in questo modo. Oggi ha giocato Kambwala, Ricci, ha fatto il debutto Lahdo. Avere tutti non contenti ma a disposizione e a dare una mano fino a fine stagione è una buona cosa".

Douvikas che ragazzo è? E in cosa è migliorato di più?

"Tasos vuole che tu gli dia informazioni. Vuole parlare sempre, è un ragazzo che vuole sempre migliorare, sta facendo dei gol... so quanto lavoro ci sia dietro. Sta crescendo in una maniera che potrebbe farlo diventare un centravanti molto molto importante. Si allena a mille, è un ragazzo molto generoso, in questo senso siamo molto contenti. In questi ultimi tre anni lui è stato uno di quegli acquisti che ha dato soddisfazione. Se mi aspettavo così tanto? Tu aspettavi che avremmo giocato con lo United in Champions League? I ragazzi ti portano a un punto con il lavoro... è la loro forza".

Se l'aspettava una vittoria senza gol subiti?

"Sono molto contento di questo. Quando una squadra difende bene è sempre meglio che attaccare. Dobbiamo prendere fiducia. Anche dopo il Manchester United sembra che la squadra stia gestendo meglio alcuni aspetti da migliorare. Se oggi guardi la difesa è la prima volta che giocano tutti insieme. Più Ricci davanti a loro. Questo non possiamo dimenticarlo e io non lo faccio. C'è lavoro dietro. Sono molto contento. I ragazzi capiscono quello che si può migliorare e provano a metterlo a disposizione".

Kaiki è un giocatore completamente diverso dalle prime partite. Ricci e Kambwala oggi?

"Con Kaiki siamo contenti. Non possiamo dimenticare che è la prima volta che esce dal suo Paese, Couto lo aiuta molto e insieme fanno gruppo. È importante. Ha iniziato a trovarsi meglio in gruppo, è giovane e sereno, ma si deve trovare bene in un ambiente completamente diverso. Sono molto contento dei due terzini sinistri che abbiamo. Adesso c'è competizione. Con tutte queste partite c'è competizione. Valle è qui da due anni. Ricci e Kambwala è la prima volta che giocano con noi, una gara importante che serviva vincere. Dobbiamo avere pazienza con tutti".

Che sapore ha vincere senza Nico?

"L'anno scorso abbiamo giocato 9 partite senza Nico. Non voglio dire qualcosa contro di lui, però è un ragazzo che anche se è troppo competitivo non è che cammina le partite seguenti. Dopo la sosta ha fatto 30mila chilometri per tornare, le ha giocate tutte, le vostre domande di Messi, la prima volta da capitano e in Champions. A Feyenoord mi hanno chiesto perché non avesse giocato Douvikas... ma non può giocarle tutte. C'è un momento dove mi devo prendere la responsabilità per mettere altri giocatori, senza alibi. Ovviamente non sono stupido: Nico Paz è importantissimo per noi, per più minuti possibili. Dobbiamo essere bravi a gestire bene la squadra. Ci sono tante partite. Oggi anche il Sassuolo ha ruotato. Tutti proviamo a dare spazio".

Questo è stato un grande segnale al campionato, dopo la Champions. Si pensava vi sareste accontentati...

"Penso sia una grande sfida, specialmente dopo la Champions. Venire qui con tanti cambi e questa prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Non abbiamo lasciato niente a loro, di giocare o avere opportunità. Ci sono momenti durante la stagione che dobbiamo gestire così. Questo è un processo di adattamento, siamo molto giovani e per me oggi la reazione è stata importante. Mi è piaciuta molto la squadra".

18.06 - Finisce la conferenza stampa.