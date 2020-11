Comune di Milano, approvato il Regolamento per la qualità dell'aria: vietato fumare allo stadio

Divieto di fumo a Milano dal primo gennaio alle fermate dei tram, nei cimiteri, negli impianti sportivi (stadi compresi) e nei parchi (a meno che non si sia a distanza di sicurezza di almeno 10 metri da altre persone). Questo quanto approvato dal Consiglio comunale del capoluogo lombardo nel Regolamento per la qualità dell’aria, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021. Non sarà dunque più consentito fumare all'interno di San Siro, a meno che non si possa stare a 10 metri di distanza dalle altre persone.