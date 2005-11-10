Condò su Allegri: "Un esonero a Napoli ne segnerebbe il declino. Più KDB, gli serve Vergara"

Paolo Condò, nel suo pezzo di analisi sul campionato parla del weekend di campionato appena trascorso e in particola analizza la situazione del Napoli: "La settima giornata è stata un anticipo di primavera, quando i turni di campionato cadono in mezzo a due gare di coppa, e ha prodotto risultati potenti, non separabili dal contesto europeo. Le posizioni di Allegri e Spalletti sono in discussione, come del resto — più o meno esplicitamente — quelle di Sarri, Runjaic e De Rossi in una stagione che ha già visto quattro cambi di panchina in due mesi.

L’instabilità è diffusa, ma occhio: a parte il fulminante debutto di Nicola a Venezia, nessun avvicendamento ha ancora portato al salto di qualità. Una linea guida ci sentiamo di suggerirla, specie ai dirigenti dei club impegnati in Europa: al ritmo di una gara ogni tre giorni, le decisioni vanno posticipate al 9 novembre, prossima pausa nazionali. Fatevi forza davanti alla valanga di #out che sommerge gli allenatori (e ovviamente coinvolge anche voi), e concedete ancora loro questo tempo estremo.

"Allegri non ha capito perchè Conte s’era chiamato fuori dal Napoli"

Allegri non ha capito che Conte s’era chiamato fuori dal Napoli perché considerava la rosa decotta («non accompagno un morto»), e così si ritrova in mano un garbuglio che può chiudere la sua carriera ad alto livello: dopo il ritorno infelice alla Juve e il crac finale al Milan, un esonero a Napoli ne segnerebbe il declino. Si parla di De Bruyne ma l’uomo che più gli manca oggi è Vergara in quanto sangue fresco, e destabilizzante, dentro a un inconcludente trantran. Il Bodo è pericoloso pure in trasferta e questa gara è un dentro o fuori".