Dopo Conte l'Inter ha cambiato un allenatore. La Juve quattro (e il quinto è in bilico)

Era l'estate 2021 quando sia l'Inter che la Juventus ripartivano da un nuovo progetto tecnico. Antonio Conte dopo aver vinto lo Scudetto alla guida dei nerazzurri decise di porre fine alla sua avventura alla Pinetina, Andrea Pirlo dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana veniva silurato dalla sua dirigenza per aver chiuso il campionato solo al quarto posto. La dirigenza nerazzurra per sostituire il manager leccese puntò su Simone Inzaghi strappandolo alla Lazio, Andrea Agnelli puntò invece sul ritorno di quel Massimiliano Allegri che allora piaceva e non poco anche a Marotta. Ma cosa è successo dopo allora?

Dal punto di vista dei risultati decisamente meglio l'Inter con due Scudetti nelle successive cinque stagioni, ma anche tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e due finali di Champions League perse. Per la Juventus invece solo una Coppa Italia alla fine del triennio Allegri, una finale vinta con tanto di sfuriata post-gara che sancì la fine dell'avventura del manager livornese sulla panchina bianconera. Sarebbe accaduto comunque, ma Giuntoli in quell'occasione colse la palla al balzo per anticipare i tempi.

Così sono cambiate le dirigenze negli ultimi cinque anni

La differenza tra Inter e Juventus in questi anni la si è vista nei trofei, ma soprattutto nella solidità dirigenziale. Oggi come allora Giuseppe Marotta è al vertice dell'Inter e Ausilio solo questo settembre ha fatto un passo indietro lasciando spazio al suo vice Baccin. Dall'altro lato la Juventus nel 2021 era guidata dalla coppa Andrea Agnelli-Fabio Paratici, un tandem che nella stagione successiva causa procedimento sulle plusvalenze ha dovuto fare un passo indietro e lasciar spazio alla coppia Ferrero-Manna. Successivamente il progetto Juventus è stato affidato a Cristiano Giuntoli e poi a Damien Comolli, dalla scorsa estate è Giovanni Carnevali il dirigente chiamato a risollevare le sorti della Juventus.

E sul fronte allenatori...

Dopo il 2021 l'Inter ha cambiato una sola volta dopo la pesantissima sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Simone Inzaghi dopo i cinque gol incassati a Monaco di Baviera decise di fare un passo indietro e la scelta - dopo il no di Fabregas - ricadde su un tecnico fatto in casa come Cristian Chivu. Dall'altro lato la Juventus senza calcolare gli allenatori ad interim ha cambiato quattro volte: da Allegri a Thiago Motta, poi Igor Tudor e da quasi un anno Luciano Spalletti. Un allenatore oggi in bilico, confermato per questa settimana ma per la prossima chissà.