Conte: "Le parole di Godin fanno piacere. Mercoledì libero, ma non so dove potremo andare"

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, intervistato da Inter Tv, ha commentati così la vittoria ottenuta ai quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: "C'è grande soddisfazione. Mi ha fatto piacere che Godin abbia ricordato la semifinale conquistata dieci anni dopo. Penso sia importante per tutti noi, i tifosi, le persone che stanno lavorando e che stanno cercando di fare del loro meglio per ottenere risultati importanti. Sono molto contento per i ragazzi, questa sera hanno dimostrato grande voglia di essere protagonisti. Questa è la gioia più grande, vedere questa voglia non è da tutti. Gli altri sono in vacanza e noi siamo qui con voglia di lottare e dare soddisfazioni ai tifosi e a tutti noi".

Tatticamente l'ha preparata benissimo.

"Adesso, anche con 1-2 giorni di riposo, ormai i ragazzi riescono a fare determinate cose in maniera naturale. Specie in fase di non possesso con la pressione alta e la linea difensiva che si spacca, ma anche in fase di possesso il lavoro si vede. Io e il mio staff ci mettiamo il lavoro, poi c'è la qualità dei ragazzi. I nostri sono rischi calcolati per giocatori come Lukaku, Lautaro, che trovano gli esterni e attaccano la profondità".

Sei giorni di tempo per preparare una gara sono ormai un inedito.

"Domani ci alleniamo, poi daremo giorno libero anche se non so dove potranno andare i ragazzi. La semifinale la prepareremo da giovedì, rimaniamo in Germania con entusiasmo e dopo aver raggiunto una semifinale europea. E con la voglia di voler guardare avanti e di meritarci la finale sapendo che dovremo raggiungere un livello più alto. Ma fra i ragazzi c'è alchimia e questo fa sperare bene".