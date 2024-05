Napoli, casting allenatore in alto mare: Italiano congelato, AdL preferisce altri due tecnici

Aurelio De Laurentiis non ha ancora trovato il prossimo allenatore del Napoli. La caccia è aperta da tempo, ma la scelta definitiva non è ancora stata presa e i risvolti si fanno sempre più complicati: la pista per Antonio Conte ha subito una brusca frenata - informa l'edizione odierna de Il Mattino -, anche se non è stata del tutto abbandonata.

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, contattato qualche settimana fa, resta un'ipotesi congelata al momento. La verità è che il patron del Napoli - si legge - attende una risposta da Conte, ma anche da Gian Piero Gasperini , altro nome preferito per rifondare il club e riassaporare vittorie. Il mister ha ancora un anno di contratto con l'Atalanta, ma nei giorni scorsi ha avuto fitti contatti con la dirigenza azzurra: a seguito della finale di Europa League a Dublino è attesa la decisione definitiva.