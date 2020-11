Conte sulla crescita dell'Inter: "Manca il salto di qualità. Ma siamo ancora in grado di farlo"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, in conferenza stampa, parla alla vigilia della gara col Real Madrid soffermandosi sul processo di crescita dell'Inter: "Manca il salto di qualità? Dobbiamo farlo, anche perché ci si aspetta tantissimo da noi. Il salto di qualità non l'abbiamo ancora fatto. Le chiacchiere stanno a zero, tutti dobbiamo assumerci responsabilità: io, i giocatori e il club. Se ancora non è avvenuto, non significa che non avverrà. Qualcosa dobbiamo rivedere, comunque, se ancora questo salto non c'è stato".

