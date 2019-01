© foto di FOTO PHOTOVIEWS

L'Inter chiude in vantaggio per 3-0 il primo tempo della gara di Coppa Italia (ottavi di finale) col Benevento. In uno Stadio Meazza praticamente deserto per ora la decidono le reti di Icardi al 3' su rigore, Candreva al 7' con un bel destro a incrociare e Dalbert al 46' con un gran mancino.